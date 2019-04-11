Решение Макрона по поводу т. н. «геноцида армян» - безответственность - Администрация президента Турции

11 апреля 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решение президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу т. н. «геноцида армян» является безответственностью, сказал глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, подписав указ об объявлении 24 апреля днем памяти так называемого "геноцида армян", Макрон допустил большую ошибку.

Отметим, что сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также отметил, что подписав данный указ, президент Франции грубо нарушил международное право.

По его словам, прежде чем принимать такое решение, президенту Франции следовало бы обратиться к темным моментам истории собственной страны.

Отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон 10 апреля подписал указ об объявлении 24 апреля в стране национальным днем памяти так называемого «геноцида армян».

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Армянская диаспора зарабатывает на так называемом «геноциде» - правящая партия Турции
Турция 10 апреля 20:48
Причина присутствия армянских граждан в Турции - экономический кризис в Армении – Эрдоган
Турция 20 февраля 17:19
История армян запятнана кровью невинных людей – Турецкий фонд по правам человека
Турция 7 февраля 22:50
В правительстве Турции назвали заявление Франции по поводу т.н. «геноцида армян» безответственностью
Турция 6 февраля 15:36
Т.н. «геноцид армян» является ложью и политическим обманом - пресс-секретарь президента Турции
Турция 6 февраля 13:23
Действия США сильно беспокоят Турцию – администрация президента
Турция 1 февраля 11:57
Лента новостей
Чингизу Абдуллаеву вручен орден "Шараф" (ФОТО)
Культура 19:30
Страны ЕС согласились начать официальные торговые переговоры с США
Европа 19:28
Иран и Азербайджан всегда поддерживали друг друга - МЧС
Общество 19:27
Посол США позитивно оценил контакты между сторонами нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 19:08
Суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог
В мире 19:02
МИД Азербайджана о суверенном праве государства допускать кого-либо на свою территорию
Нагорно-карабахский конфликт 18:56
США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD
США 18:53
Минобразования Азербайджана о блокировании окон в школах
Общество 18:12
Обнародован размер средств для организации начальной стадии бизнеса в Азербайджане
Бизнес 17:56