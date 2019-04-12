Франция не вправе поучать Турцию – глава МИД

12 апреля 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Франция не вправе учить Турцию демократии и правам человека, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя решение президента Франции Эмманюэля Макрона об объявлении 24 апреля в стране национальным днем памяти т.н. «геноцида армян».

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Чавушоглу отметил, что в истории Турции не было "геноцида армян" и претензии армян по поводу событий 1915 года необоснованны.

«Принимая не существовавшие события как «факт» президент Франции Макрон ведет себя как популист», - сказал он.

Чавушоглу отметил, что такие страны, как Франция, привыкли критиковать остальных, но критику в свой адрес они не приемлют.

«Турция не забыла и не забудет резню в Руанде и Алжире. Президенту Франции, прежде чем обвинять Турцию в чем бы то ни было, следовало бы обратиться к темным моментам истории собственной страны», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон 10 апреля подписал указ об объявлении 24 апреля в стране национальным днем памяти так называемого «геноцида армян».

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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