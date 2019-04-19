Турция создала зону безопасности на севере Сирии - пресс-секретарь президента

БАКУ /Trend/ - Турция создала зону безопасности на севере Сирии, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, данная зона безопасности начинается с Африна и Манбиджа.

Калын отметил, что на этих территориях, которые Турция освободила от террористов, в настоящее время царит стабильность.

Он добавил, что Турция уважает территориальную целостность Сирии, но любая возможная угроза со стороны Сирии и впредь будет пресекаться.

Отметим, что 20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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