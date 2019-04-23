Глава МИД Турции подверг критике решение США по иранской нефти

23 апреля 2019 06:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг резкой критике решение США по иранской нефти, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Указывая, у какой страны приобретать нефть вместо Ирана США переходят границы дозволенного", - сказал дипломат на совместной пресс-конференции с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином в Анкаре.

Чавушоглу напомнил, что Анкара с самого начала выступала против таких санкций. "Мы заявляли о том, что считаем эти санкции ошибочными и не намерены присоединяться к ним. Мы против такого рода давления", - отметил министр.

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против него, в том числе в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок, но сделал исключения для ряда стран.

В понедельник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать действие этих исключений, действовавших для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи и Турции.

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