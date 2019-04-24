МИД Турции прокомментировал заявление Трампа о событиях 1915 года

24 апреля 2019 22:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальная Анкара прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа в связи с событиями 1915 года в Османской империи, передает в среду Trend.

"Заявление Трампа, основанное на субъективных утверждениях, выдуманных армянами, не имеет смысла. Искажение истории по внутриполитическим соображениям недопустимо. Мы напоминаем об убитых армянскими повстанцами в тот же период более 500 тысячах мусульман и призываем президента Трампа быть справедливым", - говорится в заявлении МИД Турции.

Отмечается, что Турция еще раз подчеркивает свою готовность к созданию совместной исторической комиссии, чтобы пролить свет на все аспекты событий, которые произошли 104 года назад.

"Радикальные армяне, пытающиеся избежать ответственности за события 1915 года, не проявляют смелости положительно отреагировать на данное предложение", - говорится в заявлении.

В МИД Турции также почтили память мусульман, христиан, иудеев и всех жителей Османской империи, погибших в последние годы существования империи.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

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