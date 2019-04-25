На юге Турции проходят операции против РПК

25 апреля 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкая жандармерия провела операцию против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) на юге страны в провинции Дярбекир. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе операции были ликвидированы три террориста.

Операции против РПК продолжаются.

Отметим, что накануне боевики РПК совершили нападение на воинскую часть в турецкой провинции Хаккари на границе с Ираком.

Напомним, что 27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

После того как MİT установила точное местонахождение Алтуна, ВВС Турции нанесли точечный удар по дому, где находился террорист.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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