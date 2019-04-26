Профсоюзам Турции запретили первомайский митинг на Таксиме

БАКУ /Trend/ - Профсоюзам Турции запретили проведение первомайского митинга на площади Таксим в Стамбуле, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отмечается, накануне профсоюзы обратились в губернаторство Стамбула на предмет проведения шествий в отмечаемый 1 мая День солидарности трудящихся.

По данным СМИ, профсоюзы смогут провести шествия в стамбульских районах Бакыркёй и Малтепе.

Отметим, что в 2010 году власти Турции разрешили проведение первомайского митинга на площади Таксим, а в 2013 году на это вновь был введен запрет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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