В Турции прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

26 апреля 2019 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На одной из фабрик промышленной зоны в турецкой провинции Бурса на северо-востоке страны прогремел взрыв, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате взрыва по предварительным данным погибли трое работников, еще четверо были ранены.

Сообщается, что на местно происшествия прибыли отряды пожарных и спасателей.

О причине взрыва не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Тяжелое ДТП в Турции, десятки пострадавших
Турция 15 марта 14:52
В одном из ресторанов Стамбула прогремел мощный взрыв (ФОТО)
Турция 8 марта 10:03
Взрыв в Анкаре привел к панике среди населения
Турция 26 февраля 10:04
В Турции зафиксировано массовое отравления среди школьников
Турция 20 февраля 13:59
Харизма и талант Ялчина Адигезалова покорили Турцию
Культура 18 февраля 13:10
На севере-западе Турции удлинят линии метро
Бизнес 13 февраля 21:34
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Сьерра-Леоне
Политика 18:04
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Нидерландов
Политика 18:02
Президент Ильхам Алиев поздравил главу ЮАР
Политика 18:02
Лучшие моменты первого дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 17:59
В Азербайджане ограничен импорт кур из Чеченской республики и Ставропольского края России
Экономика 17:54
В США из всего флота F-35 в полной боеготовности находится лишь четверть
В мире 17:51
В Австрии из картофельной кожуры производят биогаз для отопления домов
В мире 17:48
Сияна Василева о полученной травме: Надеюсь на скорейшее выздоровление
Общество 17:44
По причине аварии пилот остановил второй свободный заезд на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)
Общество 17:43