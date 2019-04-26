В Турции прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

БАКУ /Trend/ - На одной из фабрик промышленной зоны в турецкой провинции Бурса на северо-востоке страны прогремел взрыв, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате взрыва по предварительным данным погибли трое работников, еще четверо были ранены.

Сообщается, что на местно происшествия прибыли отряды пожарных и спасателей.

О причине взрыва не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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