В Турции прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

БАКУ /Trend/ - На одной из фабрик промышленной зоны в турецкой провинции Бурса на северо-востоке страны прогремел взрыв, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате взрыва по предварительным данным погибли трое работников, еще четверо были ранены.
Сообщается, что на местно происшествия прибыли отряды пожарных и спасателей.
О причине взрыва не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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