Новая и новейшая Турция

6 мая 2019 10:40 (UTC+04:00)

Руфиз Хафизоглу

В апреле текущего года минуло два года с принятия решения о переходе Турции с парламентской на президентскую форму правления, и турецкие власти считают эту дату - рождением «Новой Турции».
До последнего времени считалось, что в экономическом плане «Новая Турция» становится все более сильным и могущественным государством, однако, к великому сожалению, именно экономическое давление на Турцию вынудило Анкару оценивать происходящее куда более реалистично.
Более того, сегодня главная проблема Турции связана со сферой экономики и фактическим обвалом национальной валюты. Так, если в начале 2018 года один американский доллар стоил 3,7625 турецких лир, то к началу 2019 года курс доллара достиг 5,3279 турецких лир. А в настоящее время, согласно данным Центробанка Турции курс доллара и вовсе составляет 5,9709 турецких лир.
Однако, не стоит забывать, что проводимая в последние 16-17 лет политика правящей Партии справедливости и развития (ПСР), позволила достичь серьезных успехов во многих сферах, о чем ранее в Турции могли только мечтать.
В то же время, сложилось так, что за последние годы ПСР потеряла ряд важных политиков, таких как Абдуллах Гюль, Ахмет Давутоглу, Али Бабаджан, Бюлент Арындж. Члены ПСР неофициально этих партийных членов обвинили в предательстве.

В турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики и экс-главой МИД Али Бабаджаном, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу, Абдуллах Гюль, Бюлент Арындж.

Давутоглу опроверг данную информацию, и по некоторым данным между ним и Гюлем существуют серьезные разногласия. В то же время, призыв президента Эрдогана к однопартийцам дает основание предполагать, что создание новой политической партии в Турции дело ближайшего времени. В частности, Эрдоган в одном из последних обращений к однопартийцам сказал, что «Вас могут завлечь новыми заманчивыми предложениями, не поддавайтесь».
Приведенные выше лица давно уже отошли от активной политики, но не секрет, что даже в рядах ПСР до сих пор сохраняется симпатия к этим лицам. В том числе и к Али Бабаджану, которого трудно назвать сильным дипломатом на посту главы МИД, но, при этом он был одной из самых сильных фигур в сфере экономики.

Чего же стоит ожидать, если в Турции будет создана новая политическая партия во главе с Али Бабаджаном?
Прежде чем ответить на этот вопрос нужно отметить, что пока, что в Турции нет лидера, который мог бы конкурировать с Эрдоганом в плане харизмы и политического опыта.
Но в случае создание новой партии не исключено, что это политическое движение сможет набрать ощутимый процент голосов избирателей, и это приведет к тому, что ряд членов ПСР, а также других партий примкнут к новому движению.
Не смотря на то, что турецкие власти официально отвергают проведение досрочных парламентских выборов, не исключено, что до 2020 года в Турции пройдут досрочные парламентские выборы.
Создание новой партии в Турции может полностью изменить политический баланс в стране, и как утверждают некоторые аналитики, это может кардинально преобразить нынешнюю ситуацию, способствовав рождению совершенно новой Турции.

Пока еще очень трудно прогнозировать грядущие изменения в Турции, однако уже сегодня ощутимы признаки первых серьезных изменений: одним из них стали призывы Эрдогана о создании «Турецкого Альянса» (Türkiye İttifakı) в который могут войти почти все политические партии страны, и в частности Народная республиканская партия (CHP). Исключением является лишь Демократическая партия народов (HDP), которую не пригласили для участия в Альянсе.
По мнению ряда политических экспертов, подобный Альянс нужен ПСР для обращения в Международный валютный фонд, в целях получения кредита для выхода из сложного экономического положения. Учитывая сложившееся экономическое положение в стране, а также давление со стороны США, можно утверждать, что до 2023 года Турцию ожидают напряжённые в политическом плане четыре года.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend
Твиттер: @rhafizoglu

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