В Анкаре открылась новая соборная мечеть

10 мая 2019 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре состоялось открытие третьей крупнейшей соборной мечети - «Kuzey Ankara Merkez Camisi». Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

В церемонии открытия принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вице-президент Фуат Октай, спикер турецкого парламента Мусатфа Шентоп, глава МВД Сулейман Сойллу и другие официальные лица страны.

Строительство соборной мечети «Kuzey Ankara Merkez Camisi» началось в 2013 году, в мечети одновременно смогут молиться 15 тысяч человек.

Общая площадь мечети составляет 125 тысяч квадратных метров. В ней также будет функционировать библиотека, где будут храниться исторические исламские рукописи.

Отметим, что третьего мая в Стамбуле состоялось открытие самой большой соборной мечети в Турции - «Büyük Çamlıca Camisi».

Высота мечети составляет 72 метра, что символизирует число наций, представители которых проживают в Стамбуле. В мечети также функционируют музей, занимающий 11 тысяч квадратных метров, и библиотека на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Отметим, что накануне сообщалось, что сегодня после пятничной молитвы в Стамбуле состоится открытие новой соборной мечети «Büyük Çamlıca Camisi».

«Büyük Çamlıca Camisi» станет одним из новых символов Стамбула.

Строительство мечети, где одновременно смогут молиться 63 тысячи человек, началось шесть лет назад.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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