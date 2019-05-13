Турция проводит военно-морские учения в трех морях

БАКУ /Trend/ - В Турции начались самые крупные в истории страны военно-морские учения, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Сообщается, что военно-морские учения проводятся под названием «Denizkurdu-2019»

В военно-морских учениях, которые проходят одновременно в Черном и Эгейском морях и в западной части Средиземного моря, принимает участие 131 корабль, а также 57 самолетов и 33 вертолета.

Учения продолжатся до 25 мая текущего года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.