Турция проводит военно-морские учения в трех морях

13 мая 2019 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции начались самые крупные в истории страны военно-морские учения, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Сообщается, что военно-морские учения проводятся под названием «Denizkurdu-2019»

В военно-морских учениях, которые проходят одновременно в Черном и Эгейском морях и в западной части Средиземного моря, принимает участие 131 корабль, а также 57 самолетов и 33 вертолета.

Учения продолжатся до 25 мая текущего года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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