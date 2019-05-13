Оборонная промышленность Турции все больше усиливается - министр

БАКУ /Trend/ - Оборонная промышленность Турции все больше усиливается, сказал министр национальной обороны Хулуси Акар. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

В настоящее время Турция обеспечивает себя продукцией оборонной промышленности на 70 процентов, сказал Акар.

Он также сказал, что, несмотря на значительный прорыв в сфере оборонной промышленности, Турция намерена достичь новых успехов в этой сфере.

Как заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.