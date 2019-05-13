Оборонная промышленность Турции все больше усиливается - министр

13 мая 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оборонная промышленность Турции все больше усиливается, сказал министр национальной обороны Хулуси Акар. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

В настоящее время Турция обеспечивает себя продукцией оборонной промышленности на 70 процентов, сказал Акар.

Он также сказал, что, несмотря на значительный прорыв в сфере оборонной промышленности, Турция намерена достичь новых успехов в этой сфере.

Как заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция закупает американские ЗРК Patriot и не откажется от российских
Турция 10 мая 10:19
Эрдоган и Столтенберг начали двухсторонние переговоры
Турция 6 мая 16:52
Россия не сдержала данное Турции слово - минобороны
Турция 3 мая 17:41
Анкара потребовала от Вашингтона создания зоны безопасности на севере Сирии – минобороны Турции
Турция 3 мая 14:28
США предложили Турции более выгодные условия закупки ЗРК Patriot - минобороны
Турция 3 мая 14:02
Хулуси Акар обсудил с спецпредставителем США по Сирии ситуацию в Манбидже
Турция 2 мая 02:31
Лента новостей
Совет печати: В Азербайджане на долю женщин приходится около половины сотрудников медиа
Общество 11:54
В Азербайджане могут быть созданы региональные убежища для жертв насилия
Общество 11:50
В Германии считают, что соглашение по иранскому атому важно для безопасности Европы
В мире 11:48
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение почти в 5 раз
Финансы 11:39
Военные вертолеты Азербайджана прибыли в Турцию для участия в учениях (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:38
ЕБРР выделит Узбекистану кредит в $60 млн
Бизнес 11:33
Открывается авиарейс из Астрахани в Баку
Бизнес 11:29
ЕС продолжит поддерживать совместный всеобъемлющий план действий всеми средствами, заявила Могерини
В мире 11:28
В Эквадоре не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом
В мире 11:23