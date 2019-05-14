Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине

14 мая 2019 02:34 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным правительственный кризис в Боснии и Герцеговине, говорится в сообщении администрации турецкого лидера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным затронул вопрос правительственного кризиса в Боснии и Герцеговине, отметив необходимость повышение уровня сотрудничества с международными организациями для мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

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