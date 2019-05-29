Минобороны Турции обнародовало число уничтоженных террористов на севере Ирака

29 мая 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции ВС и ВВС Турции, получившей название Pençe («Лапа»), на севере Ирака в районе Хакурк уничтожено 15 террористов РПК. Об этом пишет в среду Trend со ссылкой не турецкие СМИ.

Отмечается, что в настоящее время ВС и ВВС Турции продолжают вести активные военные действие на севере Ираке в районе Хакурк.

Сообщается также, что в ходе военных операций против РПК на севере Ирака в основном используется турецкое вооружение.

Отметим, что накануне ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака.

Напомним, что 27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

После того как MİT установила точное местонахождение Алтуна, ВВС Турции нанесли точечный удар по дому, где находился террорист.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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