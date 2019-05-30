Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака

30 мая 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Турции.

ВВС и ВС Турции в настоящее время производят обстрел позиций террористов РПК в районах Авашин-Байсан и Метина.

Сегодня сообщалось, что Турция впервые использовала отечественную управляемую ракету «Bora» на севере Ирака против террористов РПК.

Ракеты «Bora» были запущены с территории Турции с расстояния в 280 километров.

Отметим, что в рамках операции ВС и ВВС Турции, получившей название Pençe («Лапа»), на севере Ирака в районе Хакурк уничтожены 19 террористов РПК.

Напомним, что 28 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака.

27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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