ДТП в Турции, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле перевернулся пассажирский автобус, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.
По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек и получили травмы 15. Все они - граждане Турции.
Все пострадавшие госпитализированы.
Отметим, что только в апреле 2019 года в Турции произошли 31,7 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 154 человека
Число получивших травмы в результате ДТП составило 12,7 тысячи человек.
3,9 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.
Кроме того, зарегистрированы 28 случаев цепных аварий. Причиной 120 ДТП, произошедших в апреле 2019 года, стало превышение скорости
197 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.