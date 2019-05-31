ДТП в Турции, есть погибший

31 мая 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле перевернулся пассажирский автобус, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек и получили травмы 15. Все они - граждане Турции.

Все пострадавшие госпитализированы.

Отметим, что только в апреле 2019 года в Турции произошли 31,7 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 154 человека

Число получивших травмы в результате ДТП составило 12,7 тысячи человек.

3,9 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 28 случаев цепных аварий. Причиной 120 ДТП, произошедших в апреле 2019 года, стало превышение скорости

197 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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