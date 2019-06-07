На западе Турции горят леса

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла в районе Милам горят леса, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что для тушения лесного пожара направлены бригады пожарных, а также задействовано шесть вертолетов.
Согласно данным СМИ, пожаром охвачена территория общей площадью в 50 гектаров.
О причинах пожара не сообщается.
Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.
В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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