На западе Турции горят леса

7 июня 2019 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла в районе Милам горят леса, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что для тушения лесного пожара направлены бригады пожарных, а также задействовано шесть вертолетов.
Согласно данным СМИ, пожаром охвачена территория общей площадью в 50 гектаров.

О причинах пожара не сообщается.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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