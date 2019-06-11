На востоке Турции предотвращен теракт

БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации в восточной турецкой провинции Ван предотвращен теракт, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, теракт планировался боевиками Рабочей партии Курдистана.

В ходе спецоперации были изъяты взрывчатые вещества.

О других деталях спецоперации не сообщается.

Отметим, что во время последних операций ВС Турции в стране и за ее пределами были ликвидированы 213 ключевых фигур РПК, в том числе специалисты по изготовлению взрывчатых веществ.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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