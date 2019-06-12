В Турции задержаны 19 боевиков ИГ

12 июня 2019 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В провинциях Адана, Мерсин и Текирдаг задержаны 19 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракты. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Все задержанные являются гражданами Турции и действовали ранее в составе бандформирований в Ираке и Сирии.

Детали операции не разглашаются.

Отметим, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.

По словам главы МВД, в связи с этим в Турции значительно усилены меры безопасности.

«Разведка Турции активно работает с целью устранения террористов и исходящих от них угроз», - сказал Сойлу.

Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции прошли крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии.

В рамках операции были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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