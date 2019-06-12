Турция и США обсуждают экстрадицию Фетхуллаха Гюлена

БАКУ /Trend/ - Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль, который с девятого июня находится в США, обсуждает с властями страны экстрадицию Фетхуллаха Гюлена. Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, Гюль в настоящее время ведет переговоры с генпрокурором США Уильямом Барром. О деталях встречи не сообщается.

Отметим, что в отношениях Турции и США после попытки военного переворота в Турции возникла напряженность. Власти Турции неоднократно заявляли о том, что за попыткой военного переворота стоят США, так как именно в Штатах скрывается идеологический лидер террористической организации FETO Фетхуллах Гюлен.

Несмотря на все требования Турции об экстрадиции Гюлена, до сих пор США не выдали организатора попытки военного переворота.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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