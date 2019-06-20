БАКУ /Trend – В Стамбуле проводится крупная антитеррористическая операция против сторонников террористических РПК , ИГ. Об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в операции участвуют тысяча полицейских и два полицейских вертолета.
Операция проводится по ранее установленным адресам.
«В рамках операции есть задержанные», - пишут СМИ.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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