В Стамбуле проводится крупная антитеррористическая операция

20 июня 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend – В Стамбуле проводится крупная антитеррористическая операция против сторонников террористических РПК , ИГ. Об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в операции участвуют тысяча полицейских и два полицейских вертолета.

Операция проводится по ранее установленным адресам.

«В рамках операции есть задержанные», - пишут СМИ.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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