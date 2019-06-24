Чавушоглу о ситуации вокруг поставок Турции росссийских ЗРК С-400

24 июня 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия обсуждают дату передачи российских ЗРК С-400. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, Турция купила С-400 и на попятный уже не пойдет.

Он сказал, что в свое время Анкара обратилась в США для закупки ЗРК Patriot, но ответа не получила.

Ранее сообщалось что, поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию будут приурочены к третьей годовщине попытки военного переворота - 15 июля текущего года.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию, и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», - сказал Чавушоглу.

Как заявил ранее госсекретарь Майк Помпео, в США полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400, в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, это технически невозможно.

"Как мне разъяснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал Помпео.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 раньше запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставляемых Анкаре ЗРК С-400 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство-член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео рассказал, какие надежды возлагает на письмо Трампа лидеру КНДР
США 08:54
Помпео надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР на рабочем уровне
США 02:34
Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ из-за ситуации с Ираном
США 00:03
Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на повторных муниципальных выборах
Турция 23 июня 22:53
Эрдоган проголосовал на повторных муниципальных выборах в Стамбуле
Турция 23 июня 13:31
Помпео пригрозил Ирану новыми мерами
США 22 июня 03:00
Лента новостей
Падают объемы вкладов в банки Казахстана
Финансы 15:52
Началась летняя сессия ПАСЕ
Политика 15:47
Парламент Ирака утвердил министров внутренних дел, обороны и юстиции
Арабские страны 15:45
Генпрокуратуры Азербайджана и России подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Политика 15:31
Российские звезды провели "разведку боем" перед "ЖАРОЙ". Очень горячо! (ФОТО)
Звёздный мир 15:28
Утверждены критерии «Кластерной компании МСБ»
Бизнес 15:19
Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой вручена специальная премия ООН (ФОТО)
Политика 15:10
ГЭЦ Азербайджана о собеседованиях по приему на госслужбу
Политика 15:03
В Турции задержано свыше 20 террористов ИГ
Турция 14:56