Чавушоглу о ситуации вокруг поставок Турции росссийских ЗРК С-400

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия обсуждают дату передачи российских ЗРК С-400. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам Чавушоглу, Турция купила С-400 и на попятный уже не пойдет.
Он сказал, что в свое время Анкара обратилась в США для закупки ЗРК Patriot, но ответа не получила.
Ранее сообщалось что, поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию будут приурочены к третьей годовщине попытки военного переворота - 15 июля текущего года.
Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию, и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.
«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», - сказал Чавушоглу.
Как заявил ранее госсекретарь Майк Помпео, в США полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400, в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, это технически невозможно.
"Как мне разъяснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал Помпео.
Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 раньше запланированного срока.
По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.
Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.
«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.
Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставляемых Анкаре ЗРК С-400 2,5 миллиарда долларов.
Турция - первое государство-член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu
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