На западе Турции горят леса

25 июня 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Балыкесир в районе Хаврам горят леса, сообщает во втроник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что для тушения лесного пожара направлены бригады пожарных, задействовано шесть вертолетов. Пожаром охвачена территория общей площадью около 10 гектаров. О причинах пожара не сообщается.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

Начиная с 1937 года, в стране было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров, 24 тысячи из них приходятся на последние 10 лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

Твиттер: @rhafizoglu

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