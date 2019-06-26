Эрдоган после повторных муниципальных выборов передал президентские полномочия

26 июня 2019 09:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передает свои полномочия вице-президенту Фуату Октаю. Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на «Resmi Gazete».

В сообщении отмечается, что Эрдоган передал президентские полномочия в связи с поездкой в Японию, где в городе Осака 28-29 июня состоится саммит стран "двадцатки".

Отметим, что в последний раз Эрдоган передал свои полномочия 14 июня текущего года в связи с поездкой в Таджикистан, для участия в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)

Напомним, что Япония впервые станет хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и т.д.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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