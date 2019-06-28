Турецкий бронеавтомобиль успешно прошел тестирование (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турецкий бронированный автомобиль «Derman» успешно прошел тестирование, об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что тестирования бронеавтомобиля «Derman» был протестирован экспертами НАТО.
Полноприводный (8х8) автомобиль с мощным двигателем 517 лошадиных сил имеет возможность таскать груз в 40 тонн.
Отметив, что «Derman» был разработан в провинции Мерсин, и разработка прототипа военного бронированного грузового автомобиля началась в 2016 году.
В процессе разработки бронированного грузовика «Derman» принимали участие порядка сорока турецких инженеров.
С началом серийного производства бронеавтомобиль будет передан ВС Турции, и в последующем активно использоваться на территории страны.
Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.
"Поручаю всем силовым структурам не импортировать продукцию оборонной промышленности. Турция способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.
По словам главы государства, в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.
"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.
Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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