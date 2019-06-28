Турецкий бронеавтомобиль успешно прошел тестирование (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турецкий бронированный автомобиль «Derman» успешно прошел тестирование, об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что тестирования бронеавтомобиля «Derman» был протестирован экспертами НАТО.

Полноприводный (8х8) автомобиль с мощным двигателем 517 лошадиных сил имеет возможность таскать груз в 40 тонн.

Отметив, что «Derman» был разработан в провинции Мерсин, и разработка прототипа военного бронированного грузового автомобиля началась в 2016 году.

В процессе разработки бронированного грузовика «Derman» принимали участие порядка сорока турецких инженеров.

С началом серийного производства бронеавтомобиль будет передан ВС Турции, и в последующем активно использоваться на территории страны.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам не импортировать продукцию оборонной промышленности. Турция способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

По словам главы государства, в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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