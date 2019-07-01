В турецкой провинции Анталья горят леса

1 июля 2019 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья в районе Серик горят леса, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что для тушения лесного пожара направлены бригады пожарных, задействованы четыре вертолета. Пожаром охвачена территория общей площадью около пяти гектаров. О причинах пожара не сообщается.

Отметим, что в связи с лесным пожаром в турецкой провинции Измир сегодня эвакуированы туристы из двух отелей

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

Начиная с 1937 года, в стране было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров, 24 тысячи из них приходятся на последние 10 лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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