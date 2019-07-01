Главы генштабов Турции и РФ обсудили Идлиб

1 июля 2019 23:05 (UTC+04:00)

Глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер провел телефонный разговор с российским коллегой Валерием Герасимовым.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на агентство "Анадолу", сообщает пресс-служба турецкого военного ведомства.

Согласно информации, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по сирийской проблематике.

Как сообщается, центральной темой переговоров стали последние события в идлибской зоне деэскалации.

Стороны также обсудили меры, необходимые для установления стабильности в регионе.

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