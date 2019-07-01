Главы генштабов Турции и РФ обсудили Идлиб

Глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер провел телефонный разговор с российским коллегой Валерием Герасимовым.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на агентство "Анадолу", сообщает пресс-служба турецкого военного ведомства.
Согласно информации, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по сирийской проблематике.
Как сообщается, центральной темой переговоров стали последние события в идлибской зоне деэскалации.
Стороны также обсудили меры, необходимые для установления стабильности в регионе.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.