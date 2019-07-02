Президент Турции о значении ж/д Баку-Тбилиси-Карс

2 июля 2019 09:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является одним из самых важных транспортных проектов, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Китай. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, БТК и все другие транспортные маршруты соединяют Пекин с Лондоном, и это еще раз доказывает важность данных проектов.

Напомним, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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