В Турции растет количество погибших от потребления контрафактного алкоголя

БАКУ /Trend/ - В Турции растет количество погибших от потребления поддельных алкогольных напитков, пишет Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на прошлой неделе от потребления контрафактного алкоголя в провинции Мерсин отравились 16 человек, пять из которых скончались.

Сегодня в этой же провинции от потребления поддельных алкогольных напитков скончались еще пять человек.

Согласно данным СМИ, контрафактный алкоголь был привезен в Турцию из Европы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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