На юго-западе Турции вновь вспыхнули лесные пожары

12 июля 2019 10:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На юго-западе Турции в районе Гочек провинции Мугла вспыхнули лесные пожары, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в связи с пожаром в провинции министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли отправился в провинцию Мугла.

Комментируя ситуацию в районе Гочек, министр отметил, что ведутся работы по тушению пожара, но сильный ветер мешает локализации очагов возгорания.

«В результате лесных пожаров в районе Гочек никто не пострадал», - сказал Пакдемирли.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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