Турция направит еще один корабль для геологоразведочных работ в Восточном Средиземноморье - Чавушоглу

16 июля 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция направит в Восточное Средиземноморье еще один корабль для проведения геологоразведочных работ, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает во вторник, Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он подчеркнул, что, Турция вправе проводить геологоразведочные работы в Восточном Средиземноморье.

По поводу санкций ЕС в отношении Турции, Чавушоглу заявил что, эти санкции никак не повлияют на Турцию - Анкара расширит поиски запасов нефти и газа в этом районе Средиземного моря.

Отметим, что ранее министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Санкционные меры кроме всего прочего предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС, и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

При этом, если Турция продолжит настаивать на своей позиции, возможно применение других санкций, в том числе ограничительных мер в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.

Между тем, в понедельник восьмого июля Турция направила второе геологоразведочное судно Yavuz к северной оконечности Кипра - полуострову Карпас. Разрешение на право работы в этом районе турки-киприоты выдали государственной турецкой нефтяной компании.

Европейский Союз во вторник раскритиковал Турцию за планы бурения в этом районе, предупредив, что готовит "надлежащие меры".

Несмотря на это, министр энергетики Турции Фатих Донмез сказал, что поиски углеводородов будут продолжены.

"Мы продолжим бурение, которое осуществляем в соответствии с нашими законными правами", - сказал Донмез.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЗРК С-400 не угроза для НАТО - Чавушоглу
Турция 12:54
Санкции ЕС не заставят Турцию прекратить разведывательные работы на Восточном Средиземноморье – МИД
Турция 10:49
В поставках российских ЗРК С-400 не будет задержек - МИД Турции
Турция 12 июля 13:54
Путин побеседовал в кулуарах саммита G20 с Эрдоганом
Россия 28 июня 07:45
Чавушоглу о ситуации вокруг поставок Турции росссийских ЗРК С-400
Турция 24 июня 15:26
Глава МИД Турции посетит Иран
Турция 19 июня 16:30
Лента новостей
Долг Грузии в июне увеличился
Финансы 13:34
Азербайджан значительно увеличил экспорт газа
Экономика 13:34
Азербайджан увеличивает объемы экспорта
Бизнес 13:33
"Азерсу" планирует завершить проект водоснабжения "Ени Гюнешли" до конца месяца
Общество 13:33
Азербайджан нарастил экспорт нефти
Экономика 13:24
Афганистан вложил в экономику Азербайджана $1,5 млн - замминистра
Экономика 13:22
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 13:17
Подписан протокол по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Афганистаном
Экономика 13:16
Фон дер Ляйен сообщила Европарламенту, что готова продлить переговоры с Лондоном по Brexit
Другие страны 13:16