На севере Турции будет построено 15 тысяч объектов недвижимости

17 июля 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ До 2023 года в северных турецких провинциях Трабзон, Самсун, Орду, Ризе и Гиресун будет построено 15 тысяч объектов недвижимости. Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что строительством объектов недвижимости будет заниматься управление жилищного строительства Турции (TOKİ).

Согласно информации, также до 2023 года из центров указанных провинций будет переселено на периферию две тысячи семей, в рамках программы «Городская трансформация» ( Kentsel dönüşüm).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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