ДТП в Турции с участием автобуса, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Биледжик пассажирский автобус врезался в грузовик, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один и получили травмы 20 человек.

Пострадавшие госпитализированы. Все они - граждане Турции.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, что в июне 2019 года в Турции произошли 35,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 210 человек. Число получивших травмы в результате ДТП составило 16,7 тысячи человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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