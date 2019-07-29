ДТП в Турции с участием автобуса, есть погибший

29 июля 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Биледжик пассажирский автобус врезался в грузовик, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один и получили травмы 20 человек.

Пострадавшие госпитализированы. Все они - граждане Турции.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, что в июне 2019 года в Турции произошли 35,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 210 человек. Число получивших травмы в результате ДТП составило 16,7 тысячи человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В результате ДТП в Турции погибло свыше 10 нелегальных мигрантов
Турция 18 июля 14:45
В июне 2019 года в Турции погибло в ДТП свыше 200 человек
Турция 17 июля 16:27
В результате ДТП в Турции пострадала гражданка Азербайджана
Турция 12 июля 11:06
В Турции произошло ДТП с участием подростков – есть раненные
Турция 11 июля 09:15
ДТП в Турции: ранены иностранные туристы
Турция 3 июля 14:39
В Турции грузовой поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие
Турция 24 июня 14:49
Лента новостей
Немецкая компания создает в Узбекистане СП
Бизнес 11:27
В Азербайджане в результате халатности стройкомпаний абоненты остались без газа (ФОТО)
Экономика 11:23
МИД Ирана: встреча по ядерной сделке не дала стране гарантий соблюдения ее интересов
Иран 11:17
В Канаде девять месяцев не могут найти человека, выигравшего в лотерею $45,7 млн
Другие страны 11:17
Турция успешно протестировала управляемую авиабомбу
Турция 11:14
Наташа Королева приехала в Баку на разведку: Мне кажется, это несправедливо (ФОТО)
Звёздный мир 11:07
Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и финансов Франции
Политика 11:00
Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
Иран 11:00
Новый курс валют в Узбекистане: доллар растет, евро упал
Финансы 10:56