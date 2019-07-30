Ирак соединит свои железные дороги с Турцией

БАКУ /Trend/ - Ирак намерен соединить свои железные дороги с Турцией, пишет во вторник Trend со ссылкой на сообщение министерства транспорта Ирака.
Строительством железной дороги между Ираком и Турцией займется «Национальная иракская железнодорожная компания».
Отметим, что в настоящее время существует железная дорога между Ираком и Сирией, которая использовалась в качестве маршрута в Турцию.
Напомним, что ранее в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили Trend, что четыре турецкие провинции будут соединены высокоскоростными железными дорогами.
Как отметили в министерстве, в настоящее время идут подготовительные работы для строительства высокоскоростной железной дороги между юго-восточными провинциями Газиантеп, Шанлыурфа, Мардин и Шырнак.
«Высокоскоростная железная дорога будет построена до турецко-иракской границы, до КПП Хабур», - сказали в министерстве.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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