На турецко-иранской границе проведена спецоперация

31 июля 2019 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На турецко-иранской границе в провинции Ван проведена спецоперация по задержанию наркоторговцев, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе спецоперации были конфискованы 75 килограммов героина, попавшего на территорию провинции из Ирана. Задержаны двое граждан Турции.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал глава МВД.

Минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В Турции функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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