В Турции перевернулся автобус с азербайджанскими туристами, есть раненые

БАКУ /Trend/ В турецкой провинции Невшехир в районе Каппадокия перевернулся автобус с азербайджанскими туристами, в результате чего по предварительным данным, ранены 14 человек, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, все раненые госпитализированы, их состояние оценивается, как нормальное.

В момент происшествия в автобусе находились 18 туристов из Азербайджана.

Имена раненых не оглашаются.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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