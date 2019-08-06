Эрдоган: США должны вести себя как подобает союзнику

6 августа 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend – "США должны вести себя как подобает союзнику", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 11-й конференции послов страны в Анкаре

Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана США несправедливы к Турции.

«К большому сожалению именно наш союзник США, вооружал террористов на севере Сирии» - сказал Эрдоган.

Он отметил что, безопасность Турции - это в первую очередь безопасность НАТО.

«Национальные интересы Турции будут защищены даже военным путем, и Анкара обезвредит любую угрозу, направленную против нее» - сказал Эрдоган.

Отметим, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. Ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности начнется от Эль-Камышлы и протянется до Джараблуса.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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