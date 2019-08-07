Назначен глава Национального космического агентства Турции

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил главу Национального космического агентства Турции, сообщает в среду Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

Согласно информации, им стал Сердар Гусейн Йылдырым.

Также Эрдоган назначил членов правления Национального космического агентства.

Отметим, что 13 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал закон о создании Национального космического агентства. Агентство будет функционировать при министерстве промышленности и технологий. Штаб-квартира будет располагаться в Анкаре.

Как сообщил Trend ранее источник в правительстве Турции, в стране ведутся работы по созданию Национального космического агентства. Он отметил, что это является одним из важнейших приоритетов для турецкого правительства.

Напомним, что проект создания Национального космического агентства является вторым крупнейшим в Турции после строительства судоходного канала в Стамбуле.

Законопроект о создании агентства был представлен на рассмотрение парламента Турции в феврале 2017 года. Впервые о создании Национального космического агентства правительство Турции объявило в январе 2016 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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