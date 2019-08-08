В Турции обезврежен террорист-смертник

8 августа 2019 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции обезврежен террорист-смертник, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Террорист был обезврежен в ходе спецоперации, проведенной в городе Эйубийе.

По данным СМИ, он был членом террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

О деталях операции не сообщается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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