В Нигерии освободили десять похищенных пиратами турецких моряков

БАКУ /Trend/ - Десять турецких моряков, которых похитили пираты у побережья Нигерии, освобождены. Об этом, как передает Trend, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, состояние здоровья спасенных членов экипажа удовлетворительное. О подробностях освобождения не сообщается.

Напомним, что 13 июля в Гвинейском заливе в результате вооруженного нападения на сухогруз Paksoy-I под турецким флагом были похищены 10 турецких моряков. На борту судна находились 18 граждан Турции.

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