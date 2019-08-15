В Турции совершено нападение на воинскую часть

15 августа 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Хаккари на юго-востоке страны боевики террористической организации РПК напали на воинскою часть. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате нападения никто не пострадал. По данным СМИ, после атаки ВС Турции начали локальные военные операции против РПК, в результате чего, по предварительным данным, уничтожено два террориста.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. ООН и Евросоюз признали РПК террористической организацией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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