БАКУ /Trend/ - В районе Санджактепе в Стамбуле прогремел взрыв в одном из жилых зданий, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что причиной взрыва является утечка газа. В результате взрыва по предварительным данным погиб один человек. Сообщается также, что после взрыв в здании начался пожар.
Жители здания были эвакуированы. О других деталях происшествия не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.