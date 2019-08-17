БАКУ /Trend/ - В районе Санджактепе в Стамбуле прогремел взрыв в одном из жилых зданий, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной взрыва является утечка газа. В результате взрыва по предварительным данным погиб один человек. Сообщается также, что после взрыв в здании начался пожар.

Жители здания были эвакуированы. О других деталях происшествия не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.