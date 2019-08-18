Крупное ДТП в Турции: более 30 пострадавших

18 августа 2019 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Дюздже пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел на автомагистрали в районе Кайнашли. Следовавший из Стамбула в Диярбакыр пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

На место происшествия прибыли пожарные, бригады скорой помощи и полицейские.

Согласно предварительным данным, в результате ДТП пострадали 37 человек. Состояние троих оценивается как тяжелое.

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