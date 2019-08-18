В Турции задержаны 10 террористов РПК

18 августа 2019 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции проведена операция против террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в ходе операции в провинции Мардин задержаны 10 боевиков организации.

Операция проводилась Генеральной прокуратурой провинции.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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