В июле 2019 года в Турции погибло в ДТП свыше 250 человек

19 августа 2019 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июле 2019 года в Турции произошло 37,2 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 255 человек. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 17,1 тысячи человек.

Согласно отчету, 5,2 тысячи дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрировано 48 случаев цепных аварий.

«Причиной 176 ДТП, произошедших в июле 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.

В свою очередь, 215 ДТП произошло из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В июле 2019 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 166,7 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 19 августа составляет 5.5875 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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