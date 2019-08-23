Анкара будет отстаивать права турок-киприотов - МИД Турции

23 августа 2019 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара будет отстаивать права турок-киприотов в регионе, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, во время визита в Ливан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По слова Чавушоглу, турки-киприоты обладают такими же правами на углеводородные ресурсы острова, как и остальные его жители.

Отметим, что седьмого августа турецкое геологоразведочное судно Yavuz приступило к разведке нефти и газа вблизи северной оконечности Кипра. Скважины пробурены на глубину 1700 метров.

Отметим, что ранее министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Санкционные меры, кроме всего прочего, предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

При этом, если Турция не перестанет настаивать на своей позиции, возможно применение других санкций, в том числе ограничительных мер в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.

Восьмого июля Турция направила второе геологоразведочное судно Yavuz к северной оконечности Кипра - полуострову Карпас. Разрешение на право проведения работ в этом районе турки-киприоты выдали государственной турецкой нефтяной компании.

Европейский союз раскритиковал Турцию за планы бурения в этом районе, предупредив, что готовит "надлежащие меры".

Несмотря на это, министр энергетики Турции Дёнмез сказал, что поиски углеводородов будут продолжены.

"Мы продолжим бурение, которое осуществляем в соответствии с нашими законными правами", - сказал министр.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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