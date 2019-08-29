В Турции конфискована крупная партия героина

29 августа 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван конфисковано 71 килограммов героина, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что крупная партия наркотика была конфискована в ходе спецоперации, в результате которой были задержаны пять человек.

Отметим, что ранее в этой же провинции было конфисковано 75 килограмм героина.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал глава МВД.

Минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В Турции функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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