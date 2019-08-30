На севере Ирака уничтожены свыше 600 террористов РПК

30 августа 2019 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции ВС Турции на севере Ирака против террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) с 27 мая по сегодняшний день было уничтожено 676 боевиков РПК, передает Trend со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции.

В сообщении отмечается, что ВС и ВВС Турции, как и ранее, будут активно бороться с террористами РПК, в том числе с другими террористическими организациями, представляющими угрозу национального безопасности страны.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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