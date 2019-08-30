Турция не позволит затягивания процесса создания зоны безопасности в Сирии – минобороны

30 августа 2019 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара не позволит затягивания процесса создания зоны безопасности в Сирии, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Акара, США должны сдержать данные Анкаре обещания относительно создания зоны безопасности в Сирии.

Министр отметил, что Анкара ждет, что сирийское крыло РПК, PYD/YPG покинуло север Сирии.

Отметим, что 14 августа в рамках соглашения, достигнутого между США и Турцией о создании зоны безопасности на севере Сирии, турецкие беспилотники с целью наблюдения приступили к полетам над этой территорией.

Сообщается, что Вашингтон и Анкара достигли соглашения о координационном центре в турецкой провинции Шанлыурфа для создания зоны безопасности в Сирии.

Отметим, что ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Турция и США вскоре откроют координационный центр по созданию зоны безопасности в Сирии.

По словам Акара, в США знают, что Турция не допустит создания каких-либо образований у своих границ.

Министр обороны отметил, что Турция настаивает на том, чтобы глубина зоны безопасности на севере Сирии составляла 30-40 километров.

Акар подчеркнул, что США должны собрать оружие у террористов PYD/YPG. «Если США не выполнят обязательства перед Анкарой, то Турция без их участия сделает все возможное для создания зоны безопасности в Сирии», - сказал министр обороны.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. Ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности начнется от Эль-Камышлы и протянется до Джараблуса.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести очередные антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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