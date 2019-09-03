Турция может создать зону безопасности в Сирии без участия США – минобороны

БАКУ /Trend/ - Если США будут затягивать процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, Анкара начнет его без участия Вашингтона. Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Акара, Турция ждет от США выполнения обещания касательно создания зоны безопасности на севере Сирии.

Министр отметил, что Анкара ожидает того, что сирийское крыло РПК,- PYD/YPG покинет север Сирии.

Отметим, что 14 августа в рамках соглашения, достигнутого между США и Турцией о создании зоны безопасности на севере Сирии, турецкие беспилотники с целью наблюдения приступили к полетам над этой территорией.

Сообщается, что Вашингтон и Анкара достигли соглашения о координационном центре в турецкой провинции Шанлыурфа для создания зоны безопасности в Сирии.

Отметим, что ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Турция и США вскоре откроют координационный центр по созданию зоны безопасности в Сирии.

По словам Акара, в США знают, что Турция не допустит создания каких-либо образований у своих границ.

Министр обороны добавил, что Турция настаивает на том, чтобы глубина зоны безопасности на севере Сирии составляла 30-40 километров.

Акар подчеркнул, что США должны собрать оружие у террористов PYD/YPG. «Если США не выполнят обязательства перед Анкарой, то Турция без их участия сделает все возможное для создания зоны безопасности в Сирии», - сказал министр обороны.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. Ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности начнется от Эль-Камышлы и протянется до Джараблуса.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести очередные антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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